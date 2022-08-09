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Для Красноярска закупят 12 электробусов и 5 зарядных станций

Главная Общество
Красноярск
09:40 9 Августа 2022
общество, красноярск, транспорт, экология
Фотография © Никита Алексеев
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12 электробусов и 5 зарядных станций для них закупят для Красноярска по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В 2023 году на эти цели выделено 627 млн рублей из федерального бюджета.

— Федеральные средства в полном объёме доведены до департамента транспорта администрации Красноярска. Закупать новые машины планируется в течение следующего года. Ориентировочно в конце года они выйдут на линию, — отметил Ренат Даутханов, первый заместитель министра транспорта Красноярского края.

Также в этом году в Красноярске появятся 12 троллейбусов с возможностью автономного хода, что поможет на 100 % завершить обновление троллейбусного парка, стартовавшее в прошлом сезоне.

Стоимость транспорта – 443 млн руб. Средства также предусмотрены нацпроектом и доведены до администрации.

Троллейбусы выйдут на линию до конца года.

Напомним, в текущем году на улучшение качества атмосферного воздуха в Красноярске выделят 588 млн рублей. Из них 443 млн рублей будет направлено на покупку экологически чистого автотранспорта - троллейбусов с автономным ходом. Еще 145 млн рублей будет потрачено на реализацию программы по переводу частных жилых домов с угольного отопления на более экологичные топлива.

В следующем году Красноярску выделят почти 1,4 млрд рублей, из которых 760 млн рублей потратят на перевод частных домов на экологичное отопление. Свыше 600 млн рублей планируется потратить на обновление городского автопарка. Так, по дорогам Красноярска начнут ходить новые электробусы. Кроме того, будут установлены зарядные станции для данного вида автотранспорта.

По словам министра экологии и рационального природопользования края Павла Борзых, за счет федерального финансирования удастся реализовать мероприятия, которые помогут снизить нагрузку на атмосферный воздух Красноярска.

Добавим, что реализация мероприятий по национальному проекту «Экология» проходит под контролем главы Красноярского края Александра Усса. В общей сложности до конца 2024 года власти планируют выделить почти четыре миллиарда рублей.

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