Около 2 млрд рублей выделят Красноярску на экологичное топливо и электробусы

Как рассказали в правительстве Красноярского края, денежные средства будут выделены в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух».

Отметим, что председателем правительства региона Юрием Лапшиным и первым замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константином Цыгановым было подписано соглашение о предоставлении межбюджетного трансфера.

В текущем году на улучшение качества атмосферного воздуха в Красноярске выделят 588 млн рублей. Из них 443 млн рублей будет направлено на покупку экологически чистого автотранспорта - троллейбусов с автономным ходом. Еще 145 млн рублей будет потрачено на реализацию программы по переводу частных жилых домов с угольного отопления на более экологичные топлива.

В следующем году Красноярску выделят почти 1,4 млрд рублей, из которых 760 млн рублей потратят на перевод частных домов на экологичное отопление. Свыше 600 млн рублей планируется потратить на обновление городского автопарка. Так, по дорогам Красноярска начнут ходить новые электробусы. Кроме того, будут установлены зарядные станции для данного вида автотранспорта.

По словам министра экологии и рационального природопользования края Павла Борзых, за счет федерального финансирования удастся реализовать мероприятия, которые помогут снизить нагрузку на атмосферный воздух Красноярска.

Добавим, что реализация мероприятий по национальному проекту «Экология» проходит под контролем главы Красноярского края Александра Усса. В общей сложности до конца 2024 года власти планируют выделить почти четыре миллиарда рублей.

Фото: Никиты Алексеева