В Красноярске мэра выберут не раньше сентября

В горсовете Красноярска сообщили, что имя нового главы города станет известно не раньше сентября.

Вопрос об отставке мэра Сергея Ерёмина городские депутаты рассмотрят на внеочередной сессии. Она может состояться на следующей неделе.

Председатель Красноярского городского совета депутатов Наталия Фирюлина рассказала «Ъ-Сибирь», что по регламенту выборы главы города могли быть объявлены в конце августа.

— Учитывая досрочное прекращение мэром своих полномочий, у нас нет регламентных сроков. Мы подумаем, когда назначать выборы, не исключено, что и раньше, — отметила она.

После объявления выборов в течение 35 дней кандидаты на пост главы города подают документы в конкурсную комиссию, которая рассматривает их в течение 15 дней. Затем рекомендует сессии не менее двух кандидатов.

Напомним, 25 июля стало известно о том, что глава Красноярска Сергей Еремин покинет пост градоначальника. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, Еремин будет назначен на должность заместителя главы Красноярского края. Данная информация была озвучена в рамках встречи мэра с Александром Уссом. Планируется, что Сергей Еремин на новом месте работы займется вопросами благоустройства Красноярска и других городов региона. Александр Усс заявил, что новая должность Еремина является продолжением его работы, но только на более высоком уровне.

По словам губернатора, мэр хорошо осведомлен о большинстве вопросов, связанных со всесторонним развитием Красноярска. В этой связи именно новая должность позволит Сергею Еремину легче решать стратегические задачи развития краевого центра, а также других муниципальных образования края.

Фото: © Telegram-канал Сергея Ерёмина