Мэр Красноярска Сергей Еремин переходит на должность заместителя Александра Усса

В понедельник, 25 июля, стало известно о том, что глава Красноярска Сергей Еремин покинет пост градоначальника. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, Еремин будет назначен на должность заместителя главы Красноярского края. Данная информация была озвучена в рамках встречи мэра с Александром Уссом. Планируется, что Сергей Еремин на новом месте работы займется вопросами благоустройства Красноярска и других городов региона. Александр Усс заявил, что новая должность Еремина является продолжением его работы, но только на более высоком уровне.

По словам губернатора, мэр хорошо осведомлен о большинстве вопросов, связанных со всесторонним развитием Красноярска. В этой связи именно новая должность позволит Сергею Еремину легче решать стратегические задачи развития краевого центра, а также других муниципальных образования края.

«Уверен, что с вашей помощью мы сможем преобразить их внешний облик», - сообщил глава Красноярского края.

Также Александр Усс выразил Еремину благодарность за работу на посту мэра города. Действующий глава города тоже поблагодарил губернатора за помощь и поддержку в работе. Сергей Еремин с уверенностью отметил, что новая должность позволит сделать жизнь красноярцев и жителей других городов комфортной.

Фото: © Telegram-канал Сергея Ерёмина