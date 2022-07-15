Ни арбузом единым: чем накормить себя и детей на озере?

Уже середина лета, и пикниковые выходные в самом разгаре. Опыта в подготовке к подобным поездкам за полтора месяца можно было набраться и самостоятельно. Но что делать, если в вашей компании дети-капризули, которые из раза в раз не хотят есть ничего, кроме фастфуда?

Давайте будем честными, вам и самим не особо хочется на берегу озера занимать готовкой. Гораздо приятнее после купания лечь на теплый песок, загорать и читать книжку.

При этом, не стоит забывать, что и для отдыха нужна энергия, причем энергия правильная. Та, что не получишь из шоколадных батончиков и булок с повидлом. В питании взрослых, а тем более детей должны преобладать:

медленные углеводы – это каши;

клетчатка – это овощи и фрукты;

белок – это мясо.

Мясо следует выбирать диетическое – курицу, индейку. Каши, да, нужны, но в целом и от них можно отказаться, если вы не плаваете марафоны, и не скачете целый день с ракеткой для бадминтона. Вот овощи и фрукты очень важны. Во-первых, они способствуют нормальной работе желудочно-кишечного тракта, во-вторых, отлично освежают в жару. Но одним арбузом сыт не будешь.

Что из еды взять на озеро? Предметно. Разбираемся до того, как оказались на берегу.

На первый вечер однозначно – шашлыки. Без них отдых не отдых. Но что дальше?

Вы едете только на выходные. Прихватите с собой побольше зелени и овощей. Они составят отличную компанию легкому мясу. Например, кабачки, баклажаны и помидоры можно приготовить на мангале. Из редиса, огурца и зелени получится вкусный и полезный освежающий салат.

На мясное выберите индейку «Чоризо» или филе куриной грудки в собственном соку. Это готовые блюда от «Мясничего». Их достаточно просто разогреть, съесть и дальше наслаждаться отдыхом.

Для детей, которых трудно удержать на одном месте, возьмите хрустящие галеты и пару банок паштетов. Например, из мяса косули, лося или выберите классику – «Сливочное удовольствие» или паштет из куриной печени с лисичками.

Ингредиенты здесь натуральные: только мясо, субродукты, простые специи, ягоды и грибы. Без ГМО и усилителей вкуса.

Паштет будет быстрым и удобным перекусом – просто зачерпнуть галетой из банки. Такая еда хороша и точки зрения легкости – паштет за счет консистенции переваривается легче и быстрее, чем кусковое мясо.

Выбирайте любимый вкус на сайте мясничий.онлайн и запасайтесь на все выходные. Вкусностей должно быть много.

Ну и про арбуз, конечно, не забудьте. Это, все-таки, глава, пикникового стола.

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Фото: «Мясничий»