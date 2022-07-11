13 студентов эвакуировали спасатели с «Красноярских Столбов»

В Красноярске в воскресенье, 10 июля, студенты СФУ отправились в нацпарк «Красноярские Столбы» для того, чтобы покорить вершину Первого столба. После ее покорения группа, состоящая из 13 студентов, не смогла самостоятельно эвакуироваться из-за дождя.

В результате на помощь были направлены спасатели из поисково-спасательного отряда. При помощи горноспасательного снаряжения все учащиеся вуза были эвакуированы. Отметим, что студенты не нуждались в медпомощи. Ранее Sibnovosti писали о том, что в Балахтинском районе произошло массовое ДТП с участием грузовика и легковых автомобилей.

Фото: © t.me/krasgochs