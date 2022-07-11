В Балахтинском районе перевернулся грузовик и устроил массовое ДТП

В Красноярском крае в воскресенье, 10 июля, в вечернее время на 141 км трассы P-257 произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Как рассказали в ГИБДД по краю, грузовик «ММС ФУСО» ехал в сторону Красноярска и в какой-то момент выехал на встречку, а затем перевернулся. В результате грузовой автомобиль столкнулся с Honda, с последующим столкновением Nissan Tiida с впереди двигающейся Honda.

Во время столкновения в автомобиле Honda пострадала женщина-пассажир, в Nissan пострадали несовершеннолетние девочка и мальчик, а также женщина. Предварительно у них ушибы.

Фото: © vk.com/gibdd24