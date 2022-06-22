В Емельяновском районе утонула 44-летняя женщина

20 июня в водоёме возле СНТ «Метелица» Емельяновского района утонула 44-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба агентства ГО ЧС Красноярского края.

Найденное тело спасатели передали сотрудникам полиции.

Чтобы избежать несчастных случаев на воде, запрещено купание в несанкционированных местах, в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, запрещено купание детей без надзора взрослых.

Напомним, в пос. Тура во время купания в реке Нижняя Тунгуска утонул 17-летний юноша.

На данный момент специалисты ищут тело несовершеннолетнего.

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