17-летний подросток утонул в реке Нижняя Тунгуска на севере Красноярского края

В Красноярском крае во вторник, 21 июня, в поселке Тура погиб 17-летний юноша. Несовершеннолетний утонул во время купания в реке Нижняя Тунгуска.

Как рассказали в Прокуратуре края, в дневное время подросток отдыха на берегу водоема вместе с двумя друзьями. Впоследствии юноши захотели переплыть реку, однако во время пересечения водоема погибший не рассчитал собственные силы и ушел под воду. Несмотря на попытки друзей спасти подростка, он утонул. На данный момент специалисты ищут тело несовершеннолетнего.

Отметим, что по факту произошедшего инициирована проверка, в рамках которой будут установлены все детали случившегося. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости