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В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 33 человека

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Красноярск
18:02 20 Июня 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, вакцинация, заболевание
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За сутки от коронавируса умер 1 человека. Всего же с начала пандемии – 10 866.

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Красноярском крае снижается. Подтверждённых диагнозов на 20 июня — 33. За всё время пандемии в регионе выявлено 366 669 случаев заболевания.

Госпитализировано за сутки — 17, вылечились 40 человек за сутки.

Напомним, с 19 июня закрывается внебольничный пункт вакцинации в ТЦ «Леруа Мерлен» (ул. 9 Мая, 77), а с 20 июня — в ТК «Изумрудный город» (ул. Телевизорная, 1, ст. 4).

В Красноярском крае имеется достаточный запас вакцины.

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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