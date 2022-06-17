В Красноярске закрываются внебольничные пункты вакцинации

С 19 июня закрывается внебольничный пункт вакцинации в ТЦ «Леруа Мерлен» (ул. 9 Мая, 77), а с 20 июня — в ТК «Изумрудный город» (ул. Телевизорная, 1, ст. 4).

Вакцинацию и ревакцинацию можно будет пройти в прививочных кабинетах поликлиник и с 20 июня в мобильном пункте вакцинации на парковочной территории ТЦ «Леруа Мерлен» (ул. 9 Мая, 77) с 8:30 до 16:00 в рабочие дни, сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края.

Отметим, что в Красноярском крае имеется достаточный запас вакцины.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков