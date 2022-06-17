В Красноярском крае появится единая карта «Енисейская Сибирь» на базе системы «Мир»

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Красноярского края Александр Усс и генеральный директор платёжной системы «Мир» Владимир Комлев подписали соглашение о создании единой карты жителя Енисейской Сибири.

— Это очередной шаг на пути цифровизации, он повысит качество жизни наших земляков. На электронном носителе будут объединены возможности банковской, скидочной и бонусной карт, — отметил Александр Усс.

— Планируется, что на единую карту жители смогут получать меры соцподдержки. Можно будет пользоваться льготным проездом в транспорте. Обучающиеся смогут применять карту для прохода в образовательные учреждения и оплачивать питание в школах. Также благодаря использованию программы лояльности платёжной системы «Мир», пользователям будут доступны скидки при оплате покупок в магазинах, — сказал Владимир Комлев, генеральный директор платёжной системы «Мир».

Поэтапное внедрение единой карты запланировано на 2022-2023 годы.

Напомним, губернатор Александр Усс находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге. Он посетил Средне-Невский судостроительный завод и обсудил вопросы строительства теплоходов «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев».

Фото: © Александр Черных