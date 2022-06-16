В 2024 году в Красноярск прибудут теплоходы «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев»

Губернатор Александр Усс находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге. Он посетил Средне-Невский судостроительный завод и обсудил вопросы строительства теплоходов «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев».

Основной каркас корпуса теплохода «Андрей Дубенский» длинной 99 метров и шириной почти 15 метров практически собран. Работы по его строительству идут в графике. Однако сейчас меняются сроки поставки некоторых деталей. Происходит замена комплектующих из стран Европы и Японии на других производителей.

— Существуют некоторые сложности с международной обстановкой и санкциями. Однако у специалистов есть полное понимание того, когда и какая деталь будет доставлена и смонтирована на теплоходе. Есть уверенность, что в 2024 году в Красноярск прибудут сразу два теплохода. Мы вовремя приняли решение о строительстве, ведь большая часть необходимых комплектующих уже на заводе, — отметил Александр Усс.

Генеральный директор завода Владимир Середохо рассказал, что компания переименовала проект строительства типовых судов «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев», сейчас проект технически называется А4590.2. По предложению Александра Усса ему дадут название «Енисей».

Отметим, что в ближайшие дни губернатор примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: © Александр Черных