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В 2024 году в Красноярск прибудут теплоходы «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев»

Главная Общество
Красноярск
10:53 16 Июня 2022
общество, красноярск, губернатор, санкт-петербург
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Губернатор Александр Усс находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге. Он посетил Средне-Невский судостроительный завод и обсудил вопросы строительства теплоходов «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев».

В 2024 году в Красноярск прибудут теплоходы «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев»

Основной каркас корпуса теплохода «Андрей Дубенский» длинной 99 метров и шириной почти 15 метров практически собран. Работы по его строительству идут в графике. Однако сейчас меняются сроки поставки некоторых деталей. Происходит замена комплектующих из стран Европы и Японии на других производителей.

В 2024 году в Красноярск прибудут теплоходы «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев»

— Существуют некоторые сложности с международной обстановкой и санкциями. Однако у специалистов есть полное понимание того, когда и какая деталь будет доставлена и смонтирована на теплоходе. Есть уверенность, что в 2024 году в Красноярск прибудут сразу два теплохода. Мы вовремя приняли решение о строительстве, ведь большая часть необходимых комплектующих уже на заводе, — отметил Александр Усс.

Генеральный директор завода Владимир Середохо рассказал, что компания переименовала проект строительства типовых судов «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев», сейчас проект технически называется А4590.2. По предложению Александра Усса ему дадут название «Енисей».

В 2024 году в Красноярск прибудут теплоходы «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев»

Отметим, что в ближайшие дни губернатор примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: © Александр Черных

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