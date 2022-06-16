В Минстрое Красноярского края рассказали о ходе строительства домов для погорельцев

В Красноярском крае в Уяре, Заозерном и в п. Степной вовсю идут работы по возведению жилых домов для людей, потерявших свое жилье в результате пожаров, которые произошли 7 мая.

Напомним, что согласно поручению губернатора Красноярского края Александра Усса, за несколько дней после трагедии был разработан законопроект о поддержке погорельцев. Власти региона на помощь людям направили 2, 7 млрд рублей.

В рамках данного законопроекта погорельцам полагается выплата на покупку жилья, единовременная выплата из-за потери дома, а также возможность в виде строительства жилья и предоставления его в собственность или по договору социального найма.

Ранее Sibnovosti рассказывали о том, что 7 мая на территории Красноярского края случились пожары из-за штормового ветра, коротких замыканий электропроводки и палов сухой растительности. Тогда сгорело 827 строений, включая 518 жилых домов. Таким образом, без жилья остались более 1,2 тыс людей.

Фото: t.me/krasminstroy