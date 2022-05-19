На помощь погорельцам Красноярского края выделено более 2,7 млрд рублей

Депутаты краевого парламента единогласно поддержали законопроект об оказании помощи жителям, чьи дома сгорели 7 мая. Он вступит в силу в ближайшее время, сообщили на сайте Законодательного Собрания Красноярского края. Речь идёт о собственниках, потерявших жильё, владельцах дома по договору соцнайма и тех, кто прописан в доме, но собственником не являлся.

Благодаря новому закону в крае принят беспрецедентный объём поддержки людей, пострадавших от пожаров в результате ЧС. Законопроект разработан правительством Красноярского края по поручению Александра Усса в кратчайшие сроки.

Подготовленный законопроект предусматривает либо предоставление выплат на приобретение жилья, либо единовременную денежную выплату из-за утраты жилого помещения, либо строительство жилья и предоставление его в собственность или по договору соцнайма.

Единовременная денежная выплата предоставляется всем гражданам, проживавшим в утраченном доме. Нормы строительства жилья – 42 кв. м. для одиноко проживающих и на семью из 2 человек, 54 кв. м. для семьи из 3 человек, и по 18 кв. м. на каждого члена семьи из 4 и более человек. Решения по обеспечению жильём пострадавших будут приниматься с учётом индивидуальной ситуации каждого заявителя.

Органы власти на местах принимают заявления и документы от людей и формируют списки тех, кто имеет право на эти виды поддержки. За помощью и консультациями необходимо обращаться в местную администрацию.

На помощь людям выделено более 2,7 миллиарда рублей.

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