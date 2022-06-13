В Красноярском крае железнодорожники восстановили движение на перегоне Ачинск-1 – Лесосибирск

В Красноярском крае восстановлено движение на перегоне Ачинск-1 – Лесосибирск.

Напомним, что 24 железнодорожных вагона, груженные бревнами и концентратом свинца, сошли с рельсов в Красноярском крае в субботу, 11 июня. Часть из них была опрокинута, но падения вагонов с концентратом свинца не допущено.

Сообщается, что при работе по восстановлению путей, пассажирские составы пустили по временной схеме, а для сохранения пассажиропотока между территория привлекался и автотранспорт.

На данный момент движение восстановлено. В работах по устранению последствий участвовали спецпоезда со станций Ачинск-2, Ужур и Мариинск Красноярской железной дороги. Электрички, которые ходят по этому пути, следуют по стандартному расписанию.

Отметим, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ. Все обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию.

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