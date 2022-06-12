В Красноярском крае 24 вагона с лесом и концентратом свинца сошли с рельсов

24 железнодорожных вагона, груженные бревнами и концентратом свинца, сошли с рельсов в Красноярском крае в субботу, 11 июня. Часть из них опрокинулась, но падения вагонов с концентратом свинца не допущено, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел недалеко от станции Суриково Бирилюсского района. В результате происшествия опрокинулись вагоны с лесом. Пострадавших нет.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 263 УК РФ. Все обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию.

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