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В Красноярском крае 24 вагона с лесом и концентратом свинца сошли с рельсов

Главная Общество
Красноярск
10:03 12 Июня 2022
происшествия, железные дороги, авария
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24 железнодорожных вагона, груженные бревнами и концентратом свинца, сошли с рельсов в Красноярском крае в субботу, 11 июня. Часть из них опрокинулась, но падения вагонов с концентратом свинца не допущено, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел недалеко от станции Суриково Бирилюсского района. В результате происшествия опрокинулись вагоны с лесом. Пострадавших нет.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 263 УК РФ. Все обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию.

Фото:©zapsib-sut.sledcom.ru

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