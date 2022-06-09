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Глава Красноярска Сергей Еремин выразил мнение о медиа-атаке на мэрию

Главная Общество
Красноярск
18:11 9 Июня 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, государство и власть, благоустройство
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Мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал горожанам свое отношение к ситуации, которая сложилась из-за медиа-атаки на него и его коллег. 

В своем telegram-канале он разъяснил почему не ответил сразу на претензии, которые высказали в его адрес. Также градоначальник сказал, что он думает и как относится к подобным атакам в соцсетях, что он намерен делать дальше и как продолжит работу.

«Не хочу тратить своё время на публичные препирательства. Сейчас самый разгар сезона благоустройства, а для нашего города с его климатом – это спринт, когда нужно просто работать. Поэтому я лично сделал выбор. Почти пять лет на посту главы города дали понять очень простую вещь – горожане всегда видят, если пашешь, а не языком чешешь», – пишет Сергей Еремин.

Глава Красноярска Сергей Еремин выразил мнение о медиа-атаке на мэрию

Напомним, что ранее был создан сайт, на котором будут отслеживаться и публиковаться жалобы на незаконное предоставление красноярской земли.

Фото: Мэрия Красноярска

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