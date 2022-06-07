В Красноярске появился сайт для жалоб на незаконное предоставление городской земли

В Красноярске заработал сайт по рассмотрению информации о несоблюдении требований законодательства при предоставлении в Красноярске земельных участков для размещения объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности города, и приобретении в муниципальную собственность зданий и помещений, сообщил в своём Telegram-канале депутат заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.

На сайте есть анонимная форма обратной связи. Через неё можно сообщить о нарушении. Портал будут дополнять и расширять.

Напомним, рабочую группу для рассмотрения вопросов о предоставлении земли под объекты капитального строительства в Красноярске возглавил Илья Зайцев.

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