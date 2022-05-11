В Красноярском крае число погибших в результате массовых пожаров выросло до восьми человек

7 мая сильным порывистым ветром в 60 поселениях из-за короткого замыкания электропроводок и порывов ЛЭП, пала сухой травы возникли пожары. В результате при пожарах погибли 8 человек. В с. Талажанка Казачинского района погибли две женщины и мужчина. В с. Никольск Шарыповского района погибли мужчина и женщина. В г. Заозерный Рыбинского района погибла женщина. В дер. Ашпатск и с. Курай Дзержинского района погибли две женщины. Изначально погибших насчитывали 5 человек.

Напомним, в Красноярском крае задержали трёх человек по делу о гибели людей в результате пожаров. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ, ч. 1, ч.3 ст. 109 УК РФ, ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Фото: © krk.sledcom.ru