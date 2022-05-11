В Красноярском крае задержали трёх человек по делу о гибели людей в результате пожаров

Следственными органами по фактам массовых пожаров в городах и районах Красноярского края, в результате которых погибли 8 человек, возбуждены уголовные дела.

Задержали мастера участка Казачинского РЭС филиала ПАО «РоссетиСибирь»-«Красноярскэнерго». Также задержан начальник Рыбинского РЭС и начальник электрических сетей Дзержинского района.

Напомним, 7 мая сильным порывистым ветром в 60 поселениях из-за короткого замыкания электропроводок и порывов ЛЭП, а также пала сухой травы возникли пожары. Огонь уничтожил 827 строений. В том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, 9 соцучреждений. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В результате пожаров в с. Талажанка Казачинского района погибли две женщины и мужчина. В с. Никольск Шарыповского района погибли мужчина и женщина, в г. Заозерный Рыбинского района погибла женщина. Кроме этого, в дер. Ашпатск и с. Курай Дзержинского района погибли две женщины.

В помещениях РЭС проведены обыски. Изъята кадровая и техническая документация. Расследование продолжается.

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