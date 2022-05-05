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В Енисейске музыкальная школа получила новые фортепиано, оргтехнику и литературу

Главная Общество
Красноярск
11:10 5 Мая 2022
общество, в красноярском крае, культура, образование
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Благодаря участию в национальном проекте «Культура» детская музыкальная школа Енисейска получила три фортепиано, оргтехнику и литературу.

Музыкальные инструменты марки «Михаил Глинка» произведены фабрикой «Нева-Саунд» в Санкт-Петербурге.

Это отличный подарок для школы в год её 65-летия.

Новая оргтехника и нотная литература – дефицитная и специфическая, которой нет в обычном книжном магазине. В 2021 году в музыкальной школе появился свой виртуальный концертный зал.

— Стоимость музыкальных инструментов очень высока. Обновить их самостоятельно не под силу. В нацпроекте поставлена задача обновить весь объём инструментов в российских детских музыкальных школах. В этом году наше учреждение вошло в список 17 музыкальных школ региона, которые получат финансирование из федерального бюджета, - рассказала Людмила Мытькова, директор детской музыкальной школы.

Напомним, детская музыкальная школа Железногорска получила рояли «Михаил Глинка». Теперь школе искусств в общей сложности шесть роялей.

Кстати, такой же рояль привезли и в красноярскую детскую музыкальную школу № 1 в 2020 году.

Кроме этого, рояли «Михаил Глинка» получили детская музыкальная школа № 2 и № 4 из Красноярска. А также детская школа искусств № 1 города Канска и Красноярский колледж искусств имени Павла Иванова-Радкевича.

Масштабная поставка музыкальных инструментов началась в 2020 году. Около 60 млн рублей получили 14 детских школ искусств и музыкальных школ Красноярского края. Это почти в 50 раз больше, чем за предыдущие три года.

Фото: © cultura24.ru 

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