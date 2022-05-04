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В железногорской музыкальной школе появились два новых рояля

Главная Общество
Красноярск
13:40 4 Мая 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, образование
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Благодаря участию в национальном проекте «Культура» детская музыкальная школа Железногорска получила рояли «Михаил Глинка», произведённые фабрикой «Нева-Саунд» в Санкт-Петербурге. Теперь школе искусств в общей сложности шесть роялей.

— Такой дорогостоящий инструмент, как концертный рояль, приобрести на собственные средства учреждение не в состоянии. Участие в нацпроекте – это единственная возможность обновить всегда востребованные инструменты, – рассказали в школе.

Кстати, такой же рояль привезли и в красноярскую детскую музыкальную школу № 1 в 2020 году.

Кроме этого, рояли «Михаил Глинка» получили детская музыкальная школа № 2 и № 4 из Красноярска. А также детская школа искусств № 1 города Канска и Красноярский колледж искусств имени Павла Иванова-Радкевича.

Масштабная поставка музыкальных инструментов началась в 2020 году. Около 60 млн рублей получили 14 детских школ искусств и музыкальных школ Красноярского края. Это почти в 50 раз больше, чем за предыдущие три года.

Фото: © администрация Липецкой области 

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