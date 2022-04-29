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4 676 жителей Красноярского края переедут в новое жильё

Главная Общество
Красноярск
12:40 29 Апреля 2022
жилье, в красноярском крае, красноярск, общество, переезд
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В Красноярском крае продолжается реализация программы по переселению людей из аварийного жилья национального проекта «Жильё и городская среда». В этом году 4 676 человек расселят с 77 тыс кв. метров аварийного жилья, сообщили в правительстве Красноярского края.

Порядка 700 человек переедут в шесть новых домов в Уяре, Ачинске, Дивногорске, Боготоле, посёлках Шушенское и Рассвет.

Более 4 000 гражданам предоставят жильё на вторичном жилищном рынке либо выплаты возмещения.

На выполнение программы в этом году потратят 6,6 млрд рублей из средств Фонда содействия и реформирования ЖКХ, краевого и местного бюджетов.

Также строят жильё в Красноярске, Боготоле, Лесосибирске, Бирилюсском районе. Строительство завершат в 2023 году.

— В программу переселения 2019-2025 годов попали дома, признанные аварийными до января 2017 года. Рассчитываем завершить расселение домов в 2024 году, то есть с опережением. После начнётся реализация следующей программы по переселению, — рассказала Татьяна Василовская, первый заместитель министра строительства Красноярского края.

Напомним, в пос. Рассвет Бирилюсского района 64 человека скоро переедут в новое жильё, строящееся по нацпроекту. В дом переедут жильцы из 9 аварийных домов с улиц Комсомольская и 30 лет Победы.

В 40-квартирном четырёхэтажном одноподъездном доме будут одно- и двухкомнатные квартиры с чистовой отделкой. Сейчас благоустраивают придомовую территорию. Кроме этого, оборудуют детскую игровую площадку.

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