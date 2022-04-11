64 жителя Бирилюсского района переедут в новое жильё

В пос. Рассвет Бирилюсского района 64 человека скоро переедут в новое жильё, строящееся по национальному проекту «Жильё и городская среда». Об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края. В дом переедут жильцы из 9 аварийных домов с улиц Комсомольская и 30 лет Победы.

В 40-квартирном четырёхэтажном одноподъездном доме будут одно- и двухкомнатные квартиры с чистовой отделкой. Сейчас благоустраивают придомовую территорию. Кроме этого, оборудуют детскую игровую площадку.

— В старом доме очень холодно, а хочется пожить с удобствами. Новую квартиру ещё не видела, но из моих соседей, которых переселили в прошлом году в другой новый дом, никто не жалуется, все довольные, — рассказала Раиса Елисеенко, прожившая в аварийном доме 6 лет.

Стоит отметить, что в Бирилюсском районе с начала реализации программы по переселению из аварийного жилья в три новых многоквартирных дома в посёлках Рассвет и Суриково переселились 192 человека. Также 14 семей получили выплаты и субсидии на приобретение жилья.

Напомним, в этом году по краевой госпрограмме переселения из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» начнётся строительство 17-этажного панельного дома на ул. Крайняя, 12. В доме будет 288 одно-, двух- и трёхкомнатных квартир.

В 2023 году в 216 квартир переселятся 495 человек из 9 тыс квадратных метров аварийного жилья, 72 квартиры будут предоставлены детям-сиротам.

Стоимость строительства — 951 млн рублей.

Фото: krskstate.ru