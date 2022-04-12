В Красноярске покажут фильмы о правах человека с международного фестиваля «Сталкер»

С 18 по 22 апреля в Красноярске пройдёт благотворительный показ фильмов о правах человека с международного фестиваля «Сталкер». В течение 5 дней будет показана программа фильмов – призеров кинофестиваля, состоятся творческие встречи с их создателями, пройдут обсуждения фильмов со зрителями.

Кинофестиваль проводится Гильдией кинорежиссеров России при поддержке Фонда Президентских грантов. Генеральный партнер – Благотворительный Фонд Михаила Прохорова. Кинофестиваль «Сталкер» проходит с 1995 года в Москве и ставит своей целью формирование правового сознания общества средствами кинематографа и популяризация лучших фильмов о правах человека.

Фестивальные показы будут проходить ежедневно в Доме кино:

18 апреля фестиваль откроется показом художественного фильма «Мария. Спасти Москву» (12+). В основу сюжета легла легенда о Тихвинской иконе Божией Матери, спасшей Москву от немцев в 1941 году. Младший лейтенант Мария Петрова получает приказ доставить в столицу икону, которая находится на оккупированной немцами территории. Пройдя суровые испытания, героиня выполнит задание и обретет веру.

19 апреля состоится премьерный показ молодежной комедии «Флэшмоб» (12+). Романтический фильм рассказывает историю журналистки Дины, которая для репортажа обманом попадает в тусовку мобберов и неожиданно для себя влюбляется в их «предводителя» Дэна. Атмосфера летнего Крыма, легкий юмор и сложный выбор между карьерой и любовью.

20 апреля зрителей ждёт премьерный показ комедии «Конец фильма» (16+). Режиссёр Митя (Валентин Самохин) сбегает со съёмочной площадки очередного телесериала. В этом ему помогает призрак Марчелло Мастроянни в исполнении Егора Бероева. Распутать цепочку дальнейших сумбурных событий сможет только ответ на вопрос, каким режиссером Митя хочет быть: великим, талантливым или просто нормальным?

21 апреля красноярцы увидят короткометражный фильм «Быть Виктором Пелевиным. Кем-кем?» (16+). Главный герой работает таксистом. Однажды он случайно узнает о таинственном мистическом писателе Викторе Пелевине и решает в него «превратиться».

В этот же вечер пройдет показ художественного фильма «Двое» (16+). Отчаявшись поправить здоровье путем традиционной медицины, Надя уговаривает своего мужа Андрея отправиться в поход к целебным озерам. Героям предстоит выжить в сибирской тайге и узнать друг друга по-настоящему.

22 апреля фестиваль завершится премьерным показом мелодрамы «Соври мне правду» (18+). Камерная напряженная история с любовным «квадратом»: влюбленная пара, младшая сестра и бывший бойфренд. Все более опасные психологические игры грозят привести к жестокой развязке.

На «Арт-чердаке» будет показана программа документальных фильмов – призеров кинофестиваля «Сталкер»:

18 апреля: «Обнажённость». Героями фильма стали молодые люди, которые вопреки распространенному мнению о молодежи отрекаются от корысти и себялюбия в поисках смыслов, стремятся к самоограничению, к защите человечности и любви. На кинофестивале «Сталкер» фильм получил специальный приз имени Валерия Фрида за лучший сценарий.

19 апреля: «Амурская Голгофа». Герой фильм заводит Youtube-канал, где начинает публиковать свидетельства тотальной нищеты и бесправия своего народа и собирать отряд единомышленников.

20 апреля: «30000 ударов». Рустам Набиев, лишившийся ног в результате обрушения казармы в 2015 году в Омске, совершил свое восхождение на Эльбрус на руках впервые в истории альпинизма. Фильм удостоен специального приза имени Сергея Говорухина кинофестиваля «Сталкер».

«Александр Аскольдов. Жизнь и Судьба». Картина рассказывает о режиссере Александре Аскольдовом и его пророческом фильме «Комиссар».

21 апреля: «Край Земли, или жили двенадцать разбойников». Парень, не имеющий среднего образования, построил огромный храм по всем канонам древнерусской архитектуры.

Специальное событие: 22 апреля вечер "Лев Толстой и кинематограф. Неизвестное." Рассказывает кинорежиссер Иван Толстой.

Кинофестиваль открыт для широкой зрительской аудитории, студентов ВУЗов и представителей общественных организаций. Вход на киносеансы – бесплатный, по пригласительным билетам.

Начало сеансов в Доме Кино в 19 часов и на "Арт-чердаке" в 17 часов.