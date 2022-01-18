18 января
Красноярск
погода -4 °C
76.04
 
€ 86.86
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Все школы Красноярска возьмут под круглосуточную охрану

Главная Общество
Красноярск
15:17 18 Января 2022
школы, красноярск, полиция
версия для печати Ico_print

Школы Красноярска возьмут под круглосуточную охрану полиции. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Напомним, что в краевой столице уже несколько дней подряд происходит эвакуация учеников школ. Неизвестный рассылает на электронную почту образовательных учреждений сообщение о минировании. Учебный процесс нарушается постоянными эвакуациями школьников. Все сообщения, по данным на 18 января, оказались ложными.

По каждому факту лжеминирования возбудили уголовные дела по статье 207 УК РФ. 

«Мы будем работать в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Росгвардии», – сказал главный полицейский Красноярского края.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Большемуртинском районе медведь задрал лесничего

В Большемуртинском районе медведь задрал лесничего

18 Января 2022 г.
Медведь отстрелен
Новости Красноярска: Инспекторы Минэкологии Красноярского края проверят лесоперерабатывающие предприятия в пос. Таежный

Инспекторы Минэкологии Красноярского края проверят лесоперерабатывающие предприятия в пос. Таежный

18 Января 2022 г.
Там в конце 2021 года загорелись отходы лесопиления
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 28 человека

В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 28 человека

18 Января 2022 г.
Подтверждённых диагнозов на 18 января – 299
Новости Красноярска: Вблизи Красноярска заметили дикого голубя

Вблизи Красноярска заметили дикого голубя

18 Января 2022 г.
Другое его название – вяхирь или витютень
Новости Красноярска: В Красноярском крае назвали самые высокооплачиваемые вакансии для вахтовиков

В Красноярском крае назвали самые высокооплачиваемые вакансии для вахтовиков

18 Января 2022 г.
На первом месте работа для инженера с зарплатой 165 тысяч рублей
Новости Красноярска: Уровень Енисея у посёлка Стрелка опустился ниже критического

Уровень Енисея у посёлка Стрелка опустился ниже критического

18 Января 2022 г.
Мониторинг уровня воды в реке проводят ежесуточно
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске вновь массово эвакуируют детей из школ

В Красноярске вновь массово эвакуируют детей из школ

17 Января 2022 г.
Учащихся выводят из школ № 143, № 149 и из лицея № 8
Новости Красноярска: В Красноярске вновь эвакуируют школы

В Красноярске вновь эвакуируют школы

14 Января 2022 г.
Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет
Новости Красноярска: "Минирующий" школы Красноярска террорист потребовал от властей два миллиона евро

"Минирующий" школы Красноярска террорист потребовал от властей два миллиона евро

18 Января 2022 г.
В распоряжении СМИ оказалось письмо неизвестного
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru