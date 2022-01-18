Все школы Красноярска возьмут под круглосуточную охрану

Школы Красноярска возьмут под круглосуточную охрану полиции. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Напомним, что в краевой столице уже несколько дней подряд происходит эвакуация учеников школ. Неизвестный рассылает на электронную почту образовательных учреждений сообщение о минировании. Учебный процесс нарушается постоянными эвакуациями школьников. Все сообщения, по данным на 18 января, оказались ложными.



По каждому факту лжеминирования возбудили уголовные дела по статье 207 УК РФ.

«Мы будем работать в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Росгвардии», – сказал главный полицейский Красноярского края.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков