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Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»

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Красноярск
14:28 10 Декабря 2021
школьники, родители, предприятие, производство, экскурсия, работа
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ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») приняло участие в инновационном профориентационном проекте «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель». В рамках акции на заводе состоялась экскурсия для учеников седьмого класса средней школы № 78.

Школьники посетили музей ООО «Красноярский цемент», где им рассказали об истории старейшего предприятия края, основанного еще во время Великой Отечественной войны. Дети узнали, что в настоящее время Красноярский цемзавод является одним из ведущих производителей стройматериалов Красноярского края, социально ответственным работодателем региона.

На промышленной площадке школьников ознакомили с этапами производства и реализации цемента, показали работу вращающихся печей обжига, мельниц в цехе «Помол», отгрузку навального цемента в цементовозы.

Заместитель директора МБОУ «Средняя школа № 78» Елена Лапшина, сопровождавшая класс, отметила, что такие мероприятия необходимы для учащихся 7-8 классов, что в этом возрасте важно выявить профессиональные интересы детей, расширить их знания и представления о профессиях и предприятиях.

Пилотный инновационный профориентационный проект «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель» организован Красноярским краевым центром профориентации и развития квалификаций. В нем участвуют крупные производственные предприятия и образовательные организации региона. Проект направлен на создание пространства для профессионального самоопределения школьников.

«Красноярский цементный завод сотрудничает со многими средними учебными заведениями, проводит профориентационные встречи и экскурсии. Важно заинтересовать молодежь уже со школьной скамьи, чтобы ребята после окончания 9-го или 11-го класса осознанно выбрали техникум либо вуз, а потом и место работы, – убежден управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев. – Привлечение молодых специалистов – одно из ключевых направлений кадровой политики холдинговой компании «Сибирский цемент» и нашего предприятия. Мы не перестаем думать о будущем, о том, какие специалисты придут работать на завод после нас».

Фото: АО «ХК «Сибцем»
По материалам АО «ХК «Сибцем»

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