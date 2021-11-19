Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021

ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») подводит итоги работы в «высоком» строительном сезоне-2021.

С января по октябрь текущего года завод выпустил 602 тыс. тонн цемента – на 8,9% больше, чем за десять месяцев прошлого года. Изготовлено 172 тыс. тонн продукции класса ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б (с добавками), 290 тыс. тонн – класса ЦЕМ I 42,5Н (бездобавочного), 37 тыс. тонн – ПЦ 500 Д0-Н, 23 тыс. тонн – ПЦТ I-G-CC-1, а также 80 тыс. тонн цемента ЦЕМ I 32,5 Б для нужд комбината «Волна».

За десять месяцев 2021 года потребление цемента в Сибирском федеральном округе составило почти 4,9 млн тонн, что на 14,3% превысило аналогичный показатель 2020-го. Спрос на «хлеб строительства» в Красноярском крае за то же время вырос на 10,3% – до 887 тыс. тонн. Благодаря этому Красноярский цемзавод смог увеличить объемы реализации: в январе-октябре предприятие отгрузило потребителям 604 тыс. тонн цемента (+8,6% к 10-ти месяцам 2020-го).

В текущем году «Красноярский цемент» продолжал модернизацию производства. Всего, по прогнозным данным, в 2021-м на переоснащение цехов предприятия будет направлено около одного миллиарда руб. (с учетом НДС). Средства выделены в том числе на установку стационарной автоматической системы вибродиагностики вентиляторов и дымососов печей обжига стоимостью свыше 1,4 млн руб. Использование этого оборудования позволяет своевременно выявлять неисправности, снижать риск неожиданных поломок и остановки производства.

Также не предприятии продолжается возведение нового цеха «Помол». В настоящее время идут строительно-монтажные работы, затраты на их проведение по итогам года составят 0,5 млрд руб. Общая стоимость проекта, предусматривающего установку новой мельницы замкнутого цикла помола типоразмером 4×13,5 м с сепаратором типа QDK-29N фирмы Christian Pfeiffer производительностью 100 тонн в час, составляет 2,4 млрд руб. Запуск оборудования даст возможность в полном объеме обеспечить заказчиков сепарированным цементом и в целом решить проблему сезонного увеличения спроса на него.

Кроме того, в 2021-м на заводе проведены мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников цеха «Горный»: выполнено техническое перевооружение системы аспирации отделения первичного дробления известняка.

«Красноярский цемент» планомерно обновляет парк спецтехники. К началу строительного сезона-2021 приобретены «Камаз-65115» грузоподъемностью 15 тонн и вилочный погрузчик.

Во всех подразделениях завода качественно и в срок были выполнены плановые ремонты оборудования. Своевременное проведение данных работ позволяет снизить риск аварий и простоев. В 2021 году на ремонты и техническое обслуживание оборудования «Красноярского цемента» направлено 543,8 млн руб. (с НДС).

В приоритете предприятия остается повышение уровня экологической безопасности производства. В 2021-м на реализацию природоохранных мероприятий выделено 42,2 млн руб. (с НДС).

Один из наиболее значимых проектов текущего года – ввод в эксплуатацию автоматической измерительной системы контроля выбросов. Оборудование осуществляет непрерывное измерение массовой концентрации оксида углерода, оксида и диоксида азота, диоксида серы, определяет массу взвешенных частиц (пыли), объемную долю паров воды, параметры газового потока. Измерительные и пробоотборные зонды установлены внутри единой дымовой трубы, через которую осуществляются выбросы от вращающихся печей № 3, 4, 5 цеха «Обжиг», аналитическая вычислительная система вместе с газоанализатором размещена в отдельном помещении у основания трубы.

Автоматическая измерительная система контроля выбросов запущена на заводе в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» раньше срока. Всего на ее установку холдинг «Сибирский цемент» направил 28,3 млн руб.

«В «высоком» строительном сезоне-2021 завод продолжал стабильную работу, – отмечает управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев. – Если в прошлом году мы изготовили чуть менее 628 тыс. тонн продукции, то по итогам 2021-го планируем выпустить 675 тыс. Имеющиеся производственные мощности позволяют заводу оперативно отвечать на запросы рынка и обеспечивать потребителей продукцией стабильно высокого качества».