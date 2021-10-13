Очередная волна коронавируса в Красноярском крае ожидается в ноябре

Об увеличении числа госпитализированных сообщил изданию «Проспект Мира» главный врач краевой больницы Егор Корчагин. В последний раз такой всплеск заболеваемости фиксировался в мае-июле.

Он утверждает, что новый подъём заболеваемости коронавирусной инфекции будет в ноябре. Число пациентов сейчас увеличивается, но не так сильно, как в начале третьей волны.

По мнению Егора Корчагина, коек в палатах должно хватить.

Напомним, что за сутки от коронавируса погибли 23 человека. Всего же с начала пандемии — 6 094.

Подтверждённых диагнозов с начала пандемии — 120 725. Темп прироста заболеваемости — 0,3 %.

Всего вылечили 107 060 (+ 369 человек за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 29 880 жителей Красноярского края (+2 975 за сутки), снято с медицинского учёта 2 549 человек.

Главный санитарный врач края Дмитрий Горяев анонсировал новые изменения в Постановление о профилактических мерах против коронавируса. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

— Губернатор поддержал необходимость увеличения охвата профилактическими прививками отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям до 80 %. Сейчас прорабатывается ряд других изменений в документе. В ближайшее время мною будет подписано соответствующее Постановление.

Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости