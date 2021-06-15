Фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника вновь сделали редкие снимки ирбиса

Зоологи Саяно-Шушенского заповедника вновь получили редкие кадры из жизни ирбисов. Снимки были сделаны ранним утром 10 мая. На них мать семейства снежных барсов несёт еду, вероятно, для своих годовалых котят. В этот раз «детишки» будут есть козлёнка, сообщается на сайте заповедника.

«Благодаря фототехнике мы можем, не вмешиваясь, наблюдать за поведением животных в естественной среде обитания, исследовать особенности биологии и экологии вида, – рассказали в заповеднике. — 10 мая с помощью фотоловушки мы получили видео, на котором самка снежного барса несет добычу – сибирского горного козленка. Возможно, это завтрак для котят».

Зоологи постоянно наблюдают за жизнью семейства редких диких кошек. Напомним, что сейчас в заповеднике обитает четыре ирбиса, двое из которых – котята. Самец и самка привезены в заповедник из Таджикистана в рамках федеральной программы «Снежный барс – живой символ Западного Саяна». В 2020 году у них родилась пара котят, об играх которых мы рассказывали недавно.

Фото: Пресс-служба заповедника «Саяно-Шушенский»