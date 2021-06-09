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В Саяно-Шушенском заповеднике игры годовалых ирбисов попали в объективы фотоловушек

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Красноярск
15:15 9 Июня 2021
кошка, заповедник, в красноярском крае
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В объективы фотоловушек Саяно-Шушенского заповедника попало семейство снежных барсов. Ирбисы – скрытные животные и такие снимки настоящая удача для зоологов. Годовалые котята не отличаются размерами от матери, но ведут себя по-детски, – сообщила пресс-служба заповедника

Малыши осваивают навыки взрослой жизни под присмотром матери, изучают территорию заповедника, становятся всё более самостоятельными. Семейство барсов – это живой символ заповедника. В 2019 году матриарха семейства привезли из Таджикистана. Подрастающие котята – это важное событие для всей северной популяции редких кошек.  

Фото: Саяно-Шушенский заповедник

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