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До двух лет лишения свободы грозит водителю, сбившему шестилетнего мальчика

Главная Общество
Красноярск
11:50 17 Мая 2021
дтп, красноярск, ребенок
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Уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал 6-летний ребенок, возбудили следователи полиции Красноярска. Напомним, авария произошла 14 мая, на ул.  Петра Ломако в Советском районе. Ребенок выбежал из подъезда на проезжую часть и его сбила машина. Об этом сообщали Sibnovosti.ru

Как выяснилось, управлял автомобилем  Honda Fit 25-летний мужчина, чей водительский стаж составляет 8 лет. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». 

Наказание, которое грозит мужчине по данной статье, предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. 

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