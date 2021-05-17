До двух лет лишения свободы грозит водителю, сбившему шестилетнего мальчика

Уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал 6-летний ребенок, возбудили следователи полиции Красноярска. Напомним, авария произошла 14 мая, на ул. Петра Ломако в Советском районе. Ребенок выбежал из подъезда на проезжую часть и его сбила машина. Об этом сообщали Sibnovosti.ru

Как выяснилось, управлял автомобилем Honda Fit 25-летний мужчина, чей водительский стаж составляет 8 лет. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Наказание, которое грозит мужчине по данной статье, предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.