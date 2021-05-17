17 мая
Красноярск
погода +8 °C
74.0
 
€ 89.62
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Шестилетний мальчик угодил под колеса иномарки

Главная Происшествия
Красноярск
09:30 17 Мая 2021
происшествия, дтп, ребенок
версия для печати Ico_print

14  мая во дворе одного из домов в Советском районе под колеса автомобиля попал шестилетний ребенок. Мальчик выбежал из подъезда в сторону проезжей части двора. 30-летняя женщина, на руках у которой был младший ребенок, попыталась догнать сына, но не успела. Мальчишка угодил прямиком под колеса «Хонда Фит», водитель которого не увидел его из-за припаркованных машин.

Ребенка госпитализировали. А в ГИБДД провели совещание, на котором обсудили причины, по которым чаще всего происходят автоаварии с участием детей. Напомнив, что с 19 по 28 мая в краевом центре стартует 2 этап «Декады дорожной безопасности детей». 

В рамках мероприятия сотрудники полиции проведут профилактические беседы в каждой школе, напомнят детям правила дорожного движения.
Родителям несовершеннолетних детей сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что рядом с проезжей частью необходимо держать ребенка за руку. А водителям не следует забывать о том, вблизи жилых массивов следует выбирать ту скорость, которая позволит остановить транспортное средство при внезапном появлении ребёнка.

 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске автомобильная авария унесла жизни двух человек

В Красноярске автомобильная авария унесла жизни двух человек

15 Мая 2021 г.
«Тойота» врезалась в УАЗ
Новости Красноярска: В Красноярском крае в ДТП с участием иномарки и микроавтобуса пострадали 10 человек

В Красноярском крае в ДТП с участием иномарки и микроавтобуса пострадали 10 человек

15 Мая 2021 г.
Авария произошла на федеральной трассе "Енисей"
Новости Красноярска: Житель Шарыпово попал под следствие за жестокое убийство собаки

Житель Шарыпово попал под следствие за жестокое убийство собаки

14 Мая 2021 г.
Ему грозит срок до 5 лет
Новости Красноярска: В Балахтинском районе пропала муниципальная техника

В Балахтинском районе пропала муниципальная техника

14 Мая 2021 г.
Прокуратура проводит проверку
Новости Красноярска: Красноярский чиновник попался на взятке

Красноярский чиновник попался на взятке

13 Мая 2021 г.
За деньги он «не замечал» нарушения при работе одной управляющей компании
Новости Красноярска: В Лесосибирском детском саду нашли факт мошенничества

В Лесосибирском детском саду нашли факт мошенничества

13 Мая 2021 г.
Заместитель руководителя украла 240 тысяч рублей
Новости компаний
14/05
Европа снова сталкивается с рецессией
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Поставщиков продуктов для пришкольных лагерей Красноярска проверит прокуратура

Поставщиков продуктов для пришкольных лагерей Красноярска проверит прокуратура

14 Мая 2021 г.
В мэрии составили список
Новости Красноярска: В крае к осени планируется вакцинировать 1,3 млн человек

В крае к осени планируется вакцинировать 1,3 млн человек

12 Мая 2021 г.
Губернатор Александр Усс рассказал о борьбе с COVID-19 Владимиру Путину
Новости Красноярска: «Сиреневый день» в Красноярске отметил первый юбилей

«Сиреневый день» в Красноярске отметил первый юбилей

17 Мая 2021 г.
Металлурги и жители города высадили 250 кустов сирени
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru