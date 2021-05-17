Шестилетний мальчик угодил под колеса иномарки

14 мая во дворе одного из домов в Советском районе под колеса автомобиля попал шестилетний ребенок. Мальчик выбежал из подъезда в сторону проезжей части двора. 30-летняя женщина, на руках у которой был младший ребенок, попыталась догнать сына, но не успела. Мальчишка угодил прямиком под колеса «Хонда Фит», водитель которого не увидел его из-за припаркованных машин.

Ребенка госпитализировали. А в ГИБДД провели совещание, на котором обсудили причины, по которым чаще всего происходят автоаварии с участием детей. Напомнив, что с 19 по 28 мая в краевом центре стартует 2 этап «Декады дорожной безопасности детей».

В рамках мероприятия сотрудники полиции проведут профилактические беседы в каждой школе, напомнят детям правила дорожного движения.

Родителям несовершеннолетних детей сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что рядом с проезжей частью необходимо держать ребенка за руку. А водителям не следует забывать о том, вблизи жилых массивов следует выбирать ту скорость, которая позволит остановить транспортное средство при внезапном появлении ребёнка.