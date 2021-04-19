Красноярцы стали подключаться к мобильной связи по дороге на дачу

В Красноярском крае растет число самостоятельных подключений к услугам связи. По данным МегаФона, жители региона стали в 2 раза чаще активировать SIM–карты через мобильное приложение оператора и сервис Госуслуги.

Возможность купить SIM–карту в магазине шаговой доступности и самому подключиться к мобильной сети, МегаФон предложил еще в прошлом году – для безопасности абонентов во время пандемии. Красноярцы оценили этот формат – он становится более востребованным, а география проекта активно расширяется. Компания увеличила список мест продаж SIM-карт с саморегистрацией в крае до 1500 торговых пунктов.

Среди них не только супермаркеты и небольшие магазины – к проекту также присоединилась сеть автозаправочных станций КНП (АО «Красноярскнефтепродукт»). Более 60 заправок на всей территории региона теперь предлагают своим посетителям не только качественный бензин, но и качественную связь. «Стать абонентом МегаФона сейчас можно прямо по дороге, не меняя маршрута – это особенно важно в преддверии сезона отпусков, который многие красноярцы предпочитают проводить в путешествиях по краю или на даче», – отметил директор Красноярского регионального отделения МегаФона Виталий Молотков.

Приобрести SIM-карту МегаФона с саморегистрацией можно в 150 населенных пунктах Красноярского края. Особенно удобен такой формат жителям небольших деревень, таких как Улюколь, Татьяновка или Приморск, – им больше не нужно ехать в салон связи в районный центр.

Покупка SIM-карты в магазине не отличается от приобретения обычных товаров: предоставлять продавцу паспорт и подписывать бумажный договор не нужно. Оформление и активация SIM-карты происходит дистанционно, через Госуслуги или приложение МегаФона, и занимает 5-10 минут. Абонент может перейти в сеть МегаФона даже с сохранением номера и выбрать любой из действующих тарифов оператора, в том числе из обновленной тарифной линейки #БезПереплат с «копилкой» неизрасходованных гигабайтов и минут, защитой от нежелательных подписок, возможностью подключить и «раздавать» безлимитный интернет, а также оставаться на связи при отрицательном балансе.

Заказать SIM-карту с саморегистрацией можно и не выходя из дома: такая услуга доступна в интернет-магазине МегаФона и других онлайн-площадках, в том числе WildBerries, OZON, e2e4, Яндекс Маркет.

Фото: МегаФон

По материалам МегаФона