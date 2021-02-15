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За полный 2020 год в Красноярском крае существенная убыль населения

Главная Общество
Красноярск
14:32 15 Февраля 2021
красноярск, в красноярске, в красноярском крае, новорожденные, рождение, смерть, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярскстате подвели и обнародовали статистические данные по демографии. Основной вывод – население региона продолжает уменьшаться.

Так, в период с января по декабрь в Красноярском крае умерло больше человек, чем родилось. Естественная убыль составила 11 475 человек.

В 2020 году родилось 28 985 детей, а умерло 40 460 человек. Отметим, что в сравнении с 2019 годом рождаемость снизилась на 4,4%, а смертность значительно выросла – на 14,7%.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru рассказывали о миграционном приросте населения в крае, а также сокращения количества студентов в красноярских вузах и сузах

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