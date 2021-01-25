В Красноярском крае стало меньше студентов

Накануне Дня российского студенчества в Красноярскстате рассказали о количестве студентов в регионе.

Так, по данным статистического ведомства на начало текущего учебного года в Красноярском крае начитывалось 66 534 студента. На очном отделении получают образование 43 536 молодых человек, студентами заочных являются 20 724 жителя края. Еще 2 274 человека получают образование на вечерних отделениях. По сравнению с учебным годом 2019 – 2020 гг. количество учащихся уменьшилось на 3,2%.

Кроме того, более 37% студентов обучаются полностью на внебюджетной основе, а в гендерном составе красноярского студенчества больше представительниц прекрасного пола – 50,6%.

Отметим, в прошлом году также было зафиксировано уменьшение количества студентов.