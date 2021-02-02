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В Красноярском крае зафиксирован миграционный прирост населения

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Красноярск
12:57 2 Февраля 2021
мигранты, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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Официальные статистики из Красноярскстата подвели итоги миграционной активности в Красноярском крае. Так, в период с января по ноябрь миграционный прирост в регионе составил 1846 человек. Стоит отметить, что в Красноярский край приезжают больше иностранных граждан, нежели из других регионов Российской Федерации.

Красноярский край за этот период покинули 32 546 человек. Из других регионов страны прибыли 31 484 человека. В Красноярскстате отметили, что красноярцы чаще выбирают для ПМЖ Краснодарский край, а наш регион привлекателен для жителей Иркутской области. Оттуда прибыло более 4 тысяч человек.  

Касаемо международной миграции, то из зарубежья прибыло 14 523 мигранта, а уехало обратно 11 615 человек.

Кроме того, почти 60 тысяч человек поменяли место жительства в пределах региона.  

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