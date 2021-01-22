Адвокаты Быкова просят рассматривать его дело судом присяжных

Защита авторитетного предпринимателя и экс-депутата краевого парламента Анатолия Быкова ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.

Адвокат Быкова сообщил, что соответствующее прошение уже отправлено в суд.

Накануне Sibnovosti.ru рассказывали об окончании расследования одного из уголовных дел, возбужденных в отношении Быкова. Речь идет о заказном убийстве Наумова и Войтенко, которое был совершено в 1994 году.

Отметим, что формально по этому уголовному делу авторитетный бизнесмен находится под домашним арестом, однако из-за других предполагаемых преступлений он взят под стражу. По словам адвоката Алексея Прохорова это возможно из-за того, что все дела не объединены в одно делопроизводство.