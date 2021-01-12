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«Поводов для паники нет»: глава города успокоил горожан

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Красноярск
11:35 12 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня в Красноярске ранним утром произошло землетрясение магнитудой 3 балла. Эпицентр был на территории Монголии.

Глава Красноярска Сергей Еремин на своей странице в Instagram рассказал о работе экстренных служб после подземных толчков.

«Сейчас городскими службами проводится визульный осмотр аварийных домов и других объектов повышенного контроля. Уже есть первые результаты проверок: все показатели в норме».

Также градоначальник подчеркнул, что все руководители районов отчитываются в оперативном режиме.

 

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