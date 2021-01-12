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В Красноярске произошло 3-балльное землетрясение

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Красноярск
08:25 12 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня ранним утром жители краевого центра почувствовали сильные подземные толчки. Это были отголоски землетрясения, которое случилось в Монголии.

В главном управлении МЧС России по Красноярскому краю сообщили, что землетрясение магнитудой от 6,6 до 7,1 произошло на территории Монголии, когда на часах было 4:33 местного времени.

По данным сейсмологов до территории Красноярского края дошли афтершоки до 3 баллов.

В экстренные службы поступали звонки от обеспокоенных жителей. По предварительным данным никаких разрушений не зафиксировано.     

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