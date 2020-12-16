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Анатолий Быков останется в СИЗО до 24 февраля 2021 года

Главная Общество
Красноярск
15:00 16 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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По решению Железнодорожного районного суда краевого центра авторитетный бизнесмен и экс-депутат краевого парламента Анатолий Быков останется под стражей до 24 февраля 2021 года.

Продление ареста связано с подозрением в организации заказного убийства в 2005 году исполнительного директора компании «Востоксибстрой» Андрея Неколова.

Напомним, это не первый раз, когда Быкову продляют арест по громким уголовным делам. 23 октября суд Центрального района Красноярска продлил срок ареста Быкова по делу об убийстве Неколова до 21 декабря 2020 года.

Кроме того, авторитетного бизнесмена подозревают в организации двойного убийства в 1994 году, а также в ряде экономических преступлений и руководстве преступным сообществом.

Анатолия Быкова задержали 7 мая 2020 года. После чего было принято решение арестовать его на несколько месяцев. В конце августа авторитетный предприниматель подал жалобу в Верховный суд России.

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