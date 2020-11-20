Бывший прокурор Норильска и его брат останутся под стражей еще на месяц

Железнодорожный районный суд рассмотрел вопрос об изменении меры пресечения экс-прокурору Норильска Хаважу-Бауди Гутаеву и его брату Докки Гутаеву.

Следователи ходатайствовали о продлении ареста и суд согласился с доводами правоохранителей. Бывший исполняющий обязанности прокурора заполярного города и его брат останутся в СИЗО еще на один месяц – до 23 декабря текущего года.

В августе им продлевали срок заключения на три месяца – до 23 ноября 2020 года.

Напомним, в конце декабря прошлого года прокурора Гутаева задержали по подозрению в получении взятки должностным лицом. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Прокурора отстранили от работы, а на его место был назначен Владимир Большунов.