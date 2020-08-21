Экс-прокурор Норильска и его брат останутся под арестом до ноября

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил меру пресечения бывшему и.о. прокурора Норильска Хаважу-Бауди Гутаеву и его брату Докки Гутаеву. Фигуранты останутся под стражей до конца ноября, рассказали в пресс-службе краевого суда.

«Суд продлил исполняющему обязанности прокурора города Норильска Хаважу-Бауди Гутаеву, подозреваемому в получении взятки, его брату Докки Гутаеву, подозреваемому в посредничестве, меру пресечения в виде содержания под стражей еще на три месяца - до 23 ноября 2020 года включительно», - пояснили в высшей инстанции.

Напомним, в конце декабря прокурора Гутаева задержали по подозрению в коррупции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Прокурора отстранили от должности, а на его место был назначен Владимир Большунов.