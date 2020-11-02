Кирилл Набутов: «Красноярск — одна из столиц свободного российского телевидения»

В октябре в Сочи прошла конференция «Телеком-2020», организованная компанией «Триколор». На протяжении нескольких дней российские журналисты и блогеры общались с экспертами в области медиа и it-технологий. Одним и выступавших был Кирилл Набутов, спортивный комментатор, журналист, телеведущий и продюсер. Sibnovosti.ru поговорили с ним о судьбах страны, красноярском телевидении и отечественном футболе.

- Как на вас отразился период пандемии? 10 дней назад, выступая на отраслевой конференции по зуму, вы признались, что только что выздоровели.

- К счастью, не сильно пандемия отразилась, у нас в семье нет заболевших. У меня был тяжелый бронхит, это периодически бывает, просто в этом году долго продолжался, но все анализы отрицательные. Моя дисциплинированная жена организовала наш переезд на дачу, как только была объявлена первая волна в конце марта. Нам это было несложно, поскольку дача находится в черте Петербурга.

- В доходах серьезно потеряли?

- Нет, мои источники доходов не очень сильно связаны с процессами, которые запустились из-за коронавирусной самоизоляции. Если бы владел рестораном или чем-то еще в этом роде, куда ходят люди, то это бы сказалось. Мой сын управляет гостиницей не в нашем государстве, вот по нему это ударило очень сильно. Другой вопрос: что считать ударом? Это нормальные волнообразные движения в жизни, отношусь к этому философски. Поскольку я не совсем нищий, то не заметил существенного снижения качества жизни. Хотя подчеркну, мы не живем роскошной жизнью, возможно, поэтому некоторое снижение качества жизни было не так заметно.

- У вас было много проектов на телевидении достаточно резонансных, где вы были на передовой в плане новых идей и подачи, я имею ввиду «За стеклом», «Большие гонки» и т. д. Похоже, что вы в некой степени виновник-прародитель современного ящика! Особенно это касается федеральных каналов, где качество тех же ток-шоу оставляет желать лучшего.

- Сегодня картина телевидения (если вы имеете в виду крупные федеральные каналы, с которыми я работал в той или иной степени), отличается от той, какой она была раньше: диаметрально противоположная! Когда вы употребляете слово «шоу», в первую очередь надо понимать его значение в английском языке. Шоу — это телепрограмма, это не спектакль развлекушетельный. Вы правильно употребляете понятие «ток-шоу», но «Большие гонки» или «За стеклом» — это очень далеко от ток-шоу. Сегодня наблюдаем усиление и обострение прямой, лобовой пропаганды. Телевидение сейчас является сбором новостей и управляемых, сильно-монтированных, цензурированных разговоров, которые у меня язык не поворачивается назвать никаким шоу, потому что это им не является. Взять передачу «60 минут» (выходит на телеканале «Россия-1»), которая не имеет ничего с заимствованной программой с CBS, где «60 минут» — сборка нескольких эксклюзивных спецрепортажей. То же самое про «Время покажет» на Первом, куда меня звали ведущим, когда она запускалась. Это все отцензурированное, с очень четко ограниченным набором персонажей. Невероятно скучные разговорные программы, где главным инструментов является крик. Я никогда не занимался ничем подобным, потому что это чрезвычайно скучно, даже не говорю о политической составляющей, о степени консервативности и неолиберальности того, что они там говорят. Главное, что люди, которые это делают и там работают (а я это знаю от них самих), прекрасно понимают, чем они занимаются.

- В той повестке, которой мы живем, можно делать интереснее?

- На мой взгляд, использование слово «повестка» неправильно с точки зрения русского языка, оно вдруг везде появилось. Повестки существуют только две: в суд и в военкомат, других не бывает. Есть повестка дня, как список дел или тем, которые сегодня обсуждаются. «Вот эта тема стоит на повестке дня!» — так говорят по-русски. Поэтому все эти политические повестки — когда слышу, у меня рвотный рефлекс возникает, импульс внутренний. Сегодня мы живем в обстановке поздней квазиавторитарной власти, которая использует свои рычаги, чтобы максимально поддавливать со всех сторон то, что пролезает. Все процессы активизировались с историей с Украиной, это все наложилось на несколько кризисов экономических, народ растерян, начались брожения. Но поскольку народ формирует свое впечатление о жизни благодаря основным телевизионным каналам, то по ним лупится максимально тяжелыми молотами, как в кузнечном цеху. Вы живете в Красноярске?

- Да!

- Далеко ходить не надо, Красноярск — это одна из столиц свободного российского телевидения. Так было, но это не значит, что так и есть. Вы знаете судьбу «Афонтово», ТВК. Я могу привести достаточно примеров таких городов на просторах России. И это даже если не брать Москву и Питер.

- Ну, топ всегда были Красноярск, Екатеринбург и Томск!

- Вы совершенно правильно назвали эти города и прекрасно знаете, где и какая ситуация.

- Кстати, вам не кажется, что происходит с теликом, уже давно произошло в российском футболе? За Уралом профессиональных команд на сегодня пальцев двух рук хватит, чтобы посчитать!

- У меня своя точка зрения по поводу того, что происходит в нашем футболе. Ничего удивительного в этом нет, мы, русские, увы, никогда не будем хорошо играть в футбол. Вы же не считаете большим успехом по линии футбола 5-8 место на домашнем чемпионате мира при великолепно организованной группе, из который нельзя было не выйти?!

- Если сравнивать с 2008 годом, 10 лет назад мы голландцев переигрывали, а в 2018 мы просто от испанцев отпинались.

- Во-первых, были мертвыми испанцы, их сборная к тому времени закончилась. Что она представляла на самом деле, мы видели в 2008 году, когда два раза проиграли им всухую. Вот тогда была сборная Испании. Я уж не говорю, что в России нет хороших футболистов. Причем в группе в 2018 году с нами были Саудовская Аравия и Египет, которых мы задушили собственным гостеприимством так же, как и хорватов, не буду тут вдаваться в подробности. В общем, было бы странно, если бы наши из группы не вышли. Испанцы были мертвые, но хорошо, что по пенальти мы их победили. Исторически российский футбол это не поставило на какую-то другую высоту. Мы не будем никогда играть хорошо в футбол. У нас климат и менталитет не те. В Сибири и на Урале, как только кончился «совок» и кончилась гегемония Москвы и армии во всем, начался расцвет хоккея. Появилось огромное количество команд, откуда раньше забирали игроков в ЦСКА и «Динамо», а теперь они играют в «Магнитке», «Ак Барсе», «Сибири», «Авангарде» и так далее.

- Согласен, у нас в Красноярске «Сокол», выступающий в ВХЛ, в минувшем сезоне стал самой посещаемой командой города по всем игровым видам спорта.

- Потому что у нас страна, где 10 месяцев зима, остальное осень, у нас везде есть лед. Мальчики исторически везде могли играть в хоккей, а хоккеисты, как и футболисты, растут на улице. Я понимаю, вы скажете, что есть крытые спортзалы, манежи для футбола, но их очень мало, плюс парни все равно проводят время на улице. Поэтому наше — это хоккей, лыжные гонки и все от них производное вроде биатлона.

- Возвращаясь к теме телевизора. Смотрел презентацию вашего проекта на «Триколоре», посвященного 75-летию победы. Зацепил нетривиальный подход к войне, не такой «ура-патриотический», как на многих центральных каналах, а человеческий. Та же Алиса Фрейндлих рассказывает, как жилось в блокаду, из первых уст.

- Это проект «Триколора», мы просто кое-что что-то для него сделали. Как мы пришли к такой подаче? По-моему, только так и надо делать. Со временем правда о тех событиях забывается, появляются новые поколения. А молодежи же неизвестно, что знают старшие! Поэтому многим кажется, что самое простое — тиражнуть, не особо запариваясь, то, что уже было написано. Плюс к тому же нам сейчас рассказывают, что мы находимся в особом историческом периоде, когда кругом враги, которые хотят обязательно украсть нашу победу, исказить исторические факты. Поэтому не надо говорить про Катынь, Киевский и Харьковский котлы, про катастрофу Ленинграда, который оказался почему-то неготовым к блокаде, Финскую войну, про 41-ый год… А мы просто делали элементарные вещи: находили людей, и они рассказывали человеческие, свои истории, чтобы хоть кому-то показать кусочек правды.

- Там были известные люди. Перечислите, кто. Я видел Фрейндлих, Фоменко что-то рассказывал… Я так понимаю, что это Ваши близкие друзья и знакомые. Как они восприняли идею участия в этом проекте?

- Дело в том, что тех, кого вы назвали, мы снимали еще зимой для первого запуска канала ко Дню Победы в марте. Это были истории, посвященные непосредственно войне, поскольку приближалось 75-летие Великой Победы. Канал запускался под этот информационный повод и поэтому назван «День Победы». Теперь — следующий шаг. Канал расширяет свою платформу, теперь это не только воспоминания, рассказы про войну. У него появился подзаголовок «Достижения большой страны», то есть наши победы в самых разных областях, не только на поле боя против фашизма. Сейчас будет много историй про людей, которые добились больших успехов и в других областях. Просто чтобы вы представили себе тематический размах, вот, к примеру, такие герои: Витя Боярский, знаменитый антарктический путешественник, который в составе международной группы из шести человек на лыжах и собачьих упряжках совершил рекордный в истории переход по Антарктиде — 6,5 тысячи километров за 220 дней (только лыжи и упряжки!), расстояние больше, чем от Москвы до Красноярска. С другой стороны – легендарный тренер по синхронному плаванию Татьяна Покровская, которая с 2000-го года выиграла все золотые медали, какие существуют в этом виде спорта. С третьей стороны – дважды номинант «Оскара», самый знаменитый художник-аниматор Константин Бронзит. С четвертой стороны – легендарный кардиохирург Лео Бокерия. Это все люди, которые в мире продвинули страну, добившись очень больших побед на своих участках фронта, если это можно так назвать. Мы решили это сделать для того, чтобы расширить наше представление о стране, чтобы не создавалось впечатление, что все, чего мы достигли – это только победа в Великой Отечественной войне.

- У меня школьный вопрос от 12-летнего Димы. В 1995 году в канун 50-летия Победы мы, будучи шестиклассниками, носили приглашения в школу ветеранам войны на школьный праздник по случаю Дня Победы. Честно могу признаться, что половина ветеранов нам даже не открыла дверь. У меня до сих пор вопрос: как вы считаете, они просто не хотят вспоминать или 90-е годы не самые лучшие на свете, и все боялись?

- Я думаю, что здесь свобода совершенно не ни при чем. Свободы было, конечно, больше, чем сейчас, но она подчас принимала уродливые формы. Я думаю, наверное, что основная причина в том, что общее настроение тогда у людей, в первую очередь, у старшего поколения (ветеранам тогда было 70-75 лет) было тяжелым. Практически по всем по ним сильно ударил распад Советского Союза и конец большевистской власти. Жилось подавляющему большинству трудно, плюс ко всему было понятно, что и на улицах не спокойно. Вы, живя в Красноярске, знаете, что было…

- Мы читаем новости до сих пор о том, что было…

- Вот-вот. Плюс ко всему, тогда, в 90-е, маятник качнулся в другую сторону, и стали вслух говорить про войну очень многое из того, о чем раньше не говорили. Многие старшие считали это оскорблением прошлого, поруганием святынь, и не хотели с этим больше иметь ничего общего. Поругание святынь тоже было, хотя большей частью просто было рассказано больше настоящей правды о войне. А она очень некрасивая бывает. Я не могу ответить за этих людей, но думаю, что комплексные были причины. Вы сегодня тоже придите и позвоните кому-нибудь в дверь с бухты-барахты, где гарантия, что вам откроют?!

- Согласен…

- Мы живем в России, в талантливой в криминальном смысле стране… У нас много талантливых воров разных специальностей.

- Вспоминая «Один день» с Олегом Романцевым – это некий учебник телевидения, особенно в то время. Я на заре своей журналисткой карьеры брал интервью у Романцева в 2003 году, когда он только «Спартак» покинул. Не буду говорить, в каком он был состоянии…

- Пьяный был?!

- Назовем это так: был не очень свеж. Почему погасла его тренерская звезда так быстро? До сих пор же тренируют и Хиддинк, и Адвокат, Бердыев, Семин, Газзаев. Все на плаву, а у Олега Ивановича все закончилось, по сути, девяностыми.

- Я могу не знать всех обстоятельств. Поэтому мое предположение будет умозрительным. Во-первых, в спорте, особенно в футболе, как в одном из самых сложных видов спорта, очень часто какой-то один факт, один взгляд, одно слово, один пропущенный мяч могут иметь судьбоносное значение. Таких случаев миллион. Может быть, если бы Филимонов не пропустил от Шевченко знаменитый удар в матче Россия – Украина, Романцев был бы спасителем нации, и все бы пошло иначе. Ему нужно было выиграть шесть матчей для того, чтобы спасти команду, выйти из группы, и он выиграл пять. А в шестом вот этот нелепый гол, вратарская пенка – и все…

- Да, выиграли пять…

Да. И шестой с Украиной не выиграли. Все шло нормально, и вот в конце вратарь Филимонов пропускает. Это закончило его карьеру полностью. На этом, мне кажется, произошел и перелом внутри Романцева. Если бы тогда он вышел из группы со сборной, он был бы спасителем нации, и его жизнь могла двинуться по-другому. Второе: Олег человек «поддающий», хотя в футболе и хоккее не поддают только стулья на трибуне (но это раньше так говорили, сейчас-то они все профессионалы, они за собой следят). Мне кажется, что он человек слишком искренний. И слишком искренне ко всему относясь, он не рассчитал свои силы и надорвался, пропустил какое-то количество ударов, после которых трудно восстановиться. Романцев был одновременно президентом «Спартака» и главным тренером. Надо ему это было?

- Еще же и сборная – третье место работы…

- Нес на себе это бремя в окружении разных ребят с сомнительной репутацией. Были там такие дельцы футбольные — Заварзин и Есауленко, которые крутились вокруг него, а он тащил их на себе. Это невозможно чисто эмоционально. Возможно, поэтому и поддавать больше начал. Мне кажется, что он в какой-то момент выгорел. Очень сильно выгорел. Мне его жалко, потому что он человек очень искренний, тонко чувствующий. А что касается «Одного дня Романцева», то это был вообще самый первый выпуск программы «Один день», и я Олегу признателен за то, что он согласился сниматься, не зная, что за программа, как ее снимают. И мы начали ее у него дома, утром, он нас встречал в халате…

- Другой наш земляк Александр Федорович Тарханов возглавил «Енисей». Тогда говорили все: «Родной-земляк приехал, родная земля, родственники, красноярский футбол поднимаем с колен» … Начался сентябрь, и след Александра Федоровича простыл, и он очнулся в теплой Софии. Как думаете, почему так произошло – подписываешь двухлетний контракт, а уже через три месяца на золотых песках?

- Я конкретных обстоятельств не знаю, но я последние пару лет приезжал в Красноярск – в этом году и в прошлом. Я слышал о происходящих в клубе событиях: там мало кому понравится работать. Профессиональный футбольный клуб – это такая особая среда. Я не хочу употреблять слов «гнилая», но там всегда очень много брожений. Это всегда завязка на политику, там всегда влияния есть. Вон «Барселона» посыпалась, потому что в какой-то момент большое руление Месси начало мешать всему процессу. Никто без Месси слова не может сказать. Проблема в «Зените» – проблема Дзюбы. Они дружили с Семаком, а теперь Семак его меняет – Дзюба демонстрирует недовольство. Тарханов не тот уже, он не очень молод, ему уже к 70-ти. Насчет того, что он родился в Красноярске: когда речь идет о профессионалах, это не имеет решающего значения. Иначе человек не слишком профессионал.

- То есть логика такая: Суриков, Хворостовский, чего бы они добились, если бы вовремя не уехали?

- Нет, я этого не говорил. Есть разные судьбы, но если в человеке открываются какие-то таланты, то те, кто их открыл, будут видеть, что для Димы Хворостовского Красноярск становится тесноват, ему нужно попасть на мировую арену. Или Денис Мацуев из Иркутска – та же самая история. Он не хотел уезжать из Иркутска, его убедили тем, что он в Москве сможет ходить на его любимый «Спартак». Он поехал ходить на «Спартак». Тот же Суриков попадает в «тусовку» другого масштаба, которой он соответствует по своим талантам. Так происходит с людьми из глубинки, когда они попадают в столицу: у них больше шансов проявить себя. Логика человечества подсказывает, что эти шансы нужно использовать. Потому что бриллианты рождаются нечасто, их нужно огранить.

- Недавно смотрел «Редакцию» Пивоварова. Там Савин, который КраСава, сказал, что за 20 лет в спортивной журналистике никого круче так и не стало, чем Василий Уткин. Вы согласны с этим мнением? Как относитесь к тому, что Уткин постоянно хейтит питерский «Зенит»?

- Какой любопытный вопрос… Я Ваську хорошо знаю. Не помню, чтобы он какой-то спортивной журналистикой, кроме футбола, занимался… А футбол-то изнутри он не понимает. Поэтому я разделяю двух Васей Уткиных: с одной стороны, это парень, которому повезло случайно в 90-е: некого было сунуть на чемпионат мира по футболу, и его как любителя футбола сунули то ли репортаж вести, то ли передачу – он так и оказался в футболе. Он не шибко глубоко разбирается в нюансах игры, но, с другой стороны, он насмотрен, начитан. 25 лет в этом деле.

- Мне Олег Гарин рассказывал, что в 90-е Уткин подбегал и спрашивал правила… Вне игры не понимал, что такое.

- С другой стороны: Вася – человек очень одаренный: у него очень хороший слог, хорошее чувство юмора, есть чувство ритма, он выработал свой стиль. В этом он большой молодец. И он интеллектуальный парень. В этом смысле Вася красавчик. Для меня это два разных персонажа. Что значит он хейтит «Зенит»?

- «Империей зла» постоянно называет.

- Вася профессиональный медийщик, журналист, ведущий, комментатор… А что касается нюансов футбола…

- Достаточно посмотреть, как человек к мячу подходит…

- Совершенно верно. Вася показывает, что не нужно быть звездой футбола для того, чтобы быть футбольным обозревателем, ведущим шоу о футболе. Его понимание непосредственно игры, тактики и прочего становилось понятным, когда нужно было вести прямой репортаж. Не передачу с обзором состоявшегося матча или тура и вопросами звездам, а прямой репортаж, когда вылезают вещи, по которым сразу становится понятно, насколько человек знаком с футболом изнутри, много он футбола через себя пропустил или нет. В целом же Васька очень талантливый парень, что заслуженно ведет к медийной славе. С критикой «Зенита» все просто: Вася может болеть за любую команду, имеет право. Но всем известно, что в Интернете лучше всего заходит хейт, некая острота, вброс, который вызывает вал репостов, комментариев, волну ответов, встречный хайп. Это подогревает интерес к тебе, к твоему аккаунту, растет число подписчиков…

- То есть Вася современный хайпожор?

- Я не люблю это слово, оно вульгарное. Когда Радимов называет Плюща хайпожором, мне кажется, он сам себя роняет. Как бы он ни относился к Плющенко, Евгений — великий спортсмен. Да, он находится в определенном положении, в руках ловкой, оборотистой супруги и все такое прочее. Ее, может быть, и можно назвать этим словом. Но когда выдающийся футболист Радимов называет Плющенко, великого фигуриста, этим словом – мне кажется, зря. Есть некая солидарность больших спортсменов, которые знают по себе, что значат победы в спорте. Так что Вася – хайпожор или нет? Я бы сказал, что он работает на этом поле, действует по правилам, которые могут принести результат. Я думаю, что его отношение к «Зениту» не такое ужасающе-кошмаристое, как может кому-то казаться. Но могу ошибаться.

текст: Дмитрий Усков

фото: admkrsk.ru, МИА "Россия Сегодня", скриншоты видео Первого канала и НТВ