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Красноярские стриптиз-клубы продолжают работать, несмотря на губернаторский запрет

Главная Общество
Красноярск
12:20 26 Октября 2020
красноярск, ночные клубы, танцы, запрет, вирус, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Журналисты Sibnovosti.ru решили проверить как соблюдается запрет на работу увеселительных заведений в ночные часы. Напомним, в прошлую пятницу губернатор Красноярского края ввел ряд ограничений. В частности, теперь ночным клубам, кафе и ресторанам запрещено работать с 23:00 до 07:00.

Редакция Sibnovosti.ru позвонили в стриптиз-клубы «Амстердам» и «Чарли» и узнали о времени работы. В обоих заведениях сообщили, что на данный момент не определились с графиком работы и подчеркнули, что вероятно будут работать до 23:00.

До стриптиз-клуба ZANOZA дозвониться не удалось, однако на страницах заведения в социальных сетях открыто сообщают, что клуб будет работать с 22:00 до 06:00.

 

 

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