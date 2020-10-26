Красноярские стриптиз-клубы продолжают работать, несмотря на губернаторский запрет

Журналисты Sibnovosti.ru решили проверить как соблюдается запрет на работу увеселительных заведений в ночные часы. Напомним, в прошлую пятницу губернатор Красноярского края ввел ряд ограничений. В частности, теперь ночным клубам, кафе и ресторанам запрещено работать с 23:00 до 07:00.

Редакция Sibnovosti.ru позвонили в стриптиз-клубы «Амстердам» и «Чарли» и узнали о времени работы. В обоих заведениях сообщили, что на данный момент не определились с графиком работы и подчеркнули, что вероятно будут работать до 23:00.

До стриптиз-клуба ZANOZA дозвониться не удалось, однако на страницах заведения в социальных сетях открыто сообщают, что клуб будет работать с 22:00 до 06:00.