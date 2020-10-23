С завтрашнего дня будет ограничена работа кафе и ресторанов

Глава Красноярского края Александр Усс вводит дополнительные меры, которые будут направлены на предотвращение дальнейшего распространения COVID-19.

Так, с завтрашнего дня будет прекращена работа предприятий общепита с 23:00 до 7:00. Будет ограничено проведение всех публичных, культурных, развлекательных и досуговых мероприятий.

Кроме того, все жители региона старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции и могут получить больничный. Покидать свое место жительства можно только в случаях особой необходимости.

Также гражданам рекомендовано использовать маски при выходе на улицу, а жилищным организациям необходимо будет усилить санитарную обработку мест общего пользования.

Учреждения здравоохранения получили рекомендацию активней использовать дистанционную работу с использованием телемедицинских технологий.