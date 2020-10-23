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С завтрашнего дня будет ограничена работа кафе и ресторанов

Главная Здоровье
Красноярск
13:30 23 Октября 2020
в красноярском крае, ограничения, вирус, эпидемия, губернатор, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Глава Красноярского края Александр Усс вводит дополнительные меры, которые будут направлены на предотвращение дальнейшего распространения COVID-19.

Так, с завтрашнего дня будет прекращена работа предприятий общепита с 23:00 до 7:00. Будет ограничено проведение всех публичных, культурных, развлекательных и досуговых мероприятий.

Кроме того, все жители региона старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции и могут получить больничный. Покидать свое место жительства можно только в случаях особой необходимости.

Также гражданам рекомендовано использовать маски при выходе на улицу, а жилищным организациям необходимо будет усилить санитарную обработку мест общего пользования.

Учреждения здравоохранения получили рекомендацию активней использовать дистанционную работу с использованием телемедицинских технологий.

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