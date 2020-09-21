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Какие цифровые технологии внедряют дочерние компании Сбербанка: рассказали на форуме «ПРОФ-IT»

Главная Общество
Красноярск
18:18 21 Сентября 2020
общество, красноярск
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17 и 18 сентября Сбербанк принял участие в знаковом мероприятии, посвященным цифровым технологиям - VIII Всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT».

«ПРОФ-IT» проходит в восьмой раз и впервые в Красноярске, это первый очный форум с начала пандемии. В этом году на мероприятие заявились рекордное количество участников — более 500 — это лучшие специалисты IT-сферы, представители региональных министерств. Программа форума была рассчитана на два дня. Главные темы — развитие цифровых сервисов для населения, защита персональных данных в органах государственной власти, перевод услуг и сервисов в электронный вид — все это мероприятия реализации национального проекта «Цифровая экономика».

Сбербанк и группа компаний ЦРТ презентовали на Форуме биометрическую систему распознавания лиц, рассказали о внедрении данной системы на крупнейших мероприятиях и объектах в Росси и в Красноярском крае, в частности.  

«Форум данной тематики – уникальное мероприятие, которое даёт возможность познакомиться с разработками передовых компании страны в части цифровизации. Мы также активно занимаемся вопросами цифровизации приоритетных отраслей экономики, медицины и социальной сферы Красноярского края.  В этом году с участием дочерней компании Сбербанка реализовывается проект «Безопасный город». В двух ведущих вузах региона внедряется система распознавания лиц и кампусные проекты», - отметил управляющий Красноярским отделением Сбербанка Дмитрий Солнцев

Кроме того, благодаря взаимодействию Сбербанка с Министерством здравоохранения Красноярского края, уже три клиники города подключены к уникальной программе по анализу снимков компьютерной томографии легких, которую разработали специалисты Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка. В 4 квартале 2020 года планируется тестовый запуск ряда социальных сервисов с использованием цифровой платформы Сбербанка.

Фото: Сбербанк

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