Какие цифровые технологии внедряют дочерние компании Сбербанка: рассказали на форуме «ПРОФ-IT»

17 и 18 сентября Сбербанк принял участие в знаковом мероприятии, посвященным цифровым технологиям - VIII Всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT».

«ПРОФ-IT» проходит в восьмой раз и впервые в Красноярске, это первый очный форум с начала пандемии. В этом году на мероприятие заявились рекордное количество участников — более 500 — это лучшие специалисты IT-сферы, представители региональных министерств. Программа форума была рассчитана на два дня. Главные темы — развитие цифровых сервисов для населения, защита персональных данных в органах государственной власти, перевод услуг и сервисов в электронный вид — все это мероприятия реализации национального проекта «Цифровая экономика».

Сбербанк и группа компаний ЦРТ презентовали на Форуме биометрическую систему распознавания лиц, рассказали о внедрении данной системы на крупнейших мероприятиях и объектах в Росси и в Красноярском крае, в частности.

«Форум данной тематики – уникальное мероприятие, которое даёт возможность познакомиться с разработками передовых компании страны в части цифровизации. Мы также активно занимаемся вопросами цифровизации приоритетных отраслей экономики, медицины и социальной сферы Красноярского края. В этом году с участием дочерней компании Сбербанка реализовывается проект «Безопасный город». В двух ведущих вузах региона внедряется система распознавания лиц и кампусные проекты», - отметил управляющий Красноярским отделением Сбербанка Дмитрий Солнцев

Кроме того, благодаря взаимодействию Сбербанка с Министерством здравоохранения Красноярского края, уже три клиники города подключены к уникальной программе по анализу снимков компьютерной томографии легких, которую разработали специалисты Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка. В 4 квартале 2020 года планируется тестовый запуск ряда социальных сервисов с использованием цифровой платформы Сбербанка.

Фото: Сбербанк