Красноярцы более 3,5 тысяч раз оплатили квитанции за детский сад на почте

С начала года в почтовых отделениях Красноярского края принято более 3,5 тыс. платежей за посещение 866 муниципальных дошкольных образовательных учреждений региона. Услуга доступна во всех почтовых отделениях края.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно прийти в любое отделение связи с платежным документом с ОКТМО и КБК детского сада. В подтверждение внесения денежных средств на счет образовательного учреждения оператор выдаст квитанцию.

Оплатить посещение детского сада можно и на дому с помощью почтальона, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом. Вызвать мобильного почтальона на дом можно по телефону контактного центра Почты России 8 800 1 000 000 (звонок бесплатный) или воспользоваться услугой при очередном визите сотрудника почты.

Все данные о принятых с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов платежах поступят напрямую в образовательное учреждение в режиме реального времени. Проведение платежа через терминал занимает несколько минут, по факту оплаты выдается чек.

Напомним, детские сады Красноярского края возобновили работу в штатном режиме с 10 августа.

Фото: Почта России