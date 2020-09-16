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Красноярцы более 3,5 тысяч раз оплатили квитанции за детский сад на почте

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Красноярск
10:20 16 Сентября 2020
общество, красноярск, почта
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С начала года в почтовых отделениях Красноярского края принято более 3,5 тыс. платежей за посещение 866 муниципальных дошкольных образовательных учреждений региона. Услуга доступна во всех почтовых отделениях края.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно прийти в любое отделение связи с платежным документом с ОКТМО и КБК детского сада. В подтверждение внесения денежных средств на счет образовательного учреждения оператор выдаст квитанцию.

Оплатить посещение детского сада можно и на дому с помощью почтальона, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом. Вызвать мобильного почтальона на дом можно по телефону контактного центра Почты России 8 800 1 000 000 (звонок бесплатный) или воспользоваться услугой при очередном визите сотрудника почты.

Все данные о принятых с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов платежах поступят напрямую в образовательное учреждение в режиме реального времени. Проведение платежа через терминал занимает несколько минут, по факту оплаты выдается чек.

Напомним, детские сады Красноярского края возобновили работу в штатном режиме с 10 августа.

Фото: Почта России

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