В СФУ открыт набор на подготовительные курсы к ЕГЭ

Сибирский федеральный университет приглашает школьников 9–11-х классов и выпускников техникумов и колледжей на подготовительные курсы к экзаменам в формате ОГЭ, ЕГЭ и внутренних вступительных испытаний. Начало обучения 1 октября 2020 года.

В 2020–2021 учебном году школьники могут выбрать удобную для них форму подготовки: очную или дистанционную. Обучение в дистанционной форме позволит иногородним школьникам получить фундаментальную подготовку к предстоящим экзаменам.

График занятий синхронизирован со школьным расписанием и выстроен так, чтобы школьники могли посещать дополнительные курсы без ущерба для основной программы. Занятия продолжительностью 4 академических часа по каждой дисциплине проходят один раз в неделю согласно расписанию с октября по май.

Обучение проводится по 14 предметам: математика, информатика, физика, русский язык, литература, обществознание, история, английский язык, химия, биология, журналистика, композиция из геометрических тел, рисунок гипсовой головы и черчение.

Обучение в очной форме проходит на всех площадках университета. В зависимости от предмета, слушатели курса смогут выбрать наиболее удобный по месторасположению корпус:

ул. Борисова, 5;

ул. Ленина, 70;

пр. Свободный, 82А;

пр. Красноярский рабочий, 95;

ул. Лиды Прушинской, 2.

Обучение в дистанционной форме будет организовано в формате видеоконференции на специализированной платформе.

Стоимость очных подготовительных курсов составляет 14 400 рублей за год обучения. Стоимость курсов в дистанционной форме —12 000 рублей.

Подать заявку на курсы можно по ссылке.

Профориентационное тестирование поможет определиться с профилем обучения, максимально соответствующим индивидуальным особенностям личности. Продолжительность тестирования: 1 час 30 минут (очно). Стоимость тестирования - 500 рублей.